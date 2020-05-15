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بيزنس الجبلاية ومزاد الشركة الراعية

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بدأ أحد أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري الضغط لفتح ملف شركة الرعاية الجديدة للاتحاد، بعد فسخ تعاقد الشركة السابقة.

ويسعي عضو اللجنة للإسراع في الانتهاء من مزايدة الشركة الراعية للجبلاية في أسرع وقت ممكن، بعد أن تواصل مع

الإدارات المختلقة بالاتحاد لحسم هذا الملف.

وأصبح عضو اللجنة مثار همهمات موظفي اتحاد الكرة الذين يتحدون عن تسببه في عدة أزمات منذ تواجده في اتحاد الكرة.

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