بيزنس الجبلاية ومزاد الشركة الراعية

بدأ أحد أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري الضغط لفتح ملف شركة الرعاية الجديدة للاتحاد، بعد فسخ تعاقد الشركة السابقة.
ويسعي عضو اللجنة للإسراع في الانتهاء من مزايدة الشركة الراعية للجبلاية في أسرع وقت ممكن، بعد أن تواصل معالإدارات المختلقة بالاتحاد لحسم هذا الملف.
وأصبح عضو اللجنة مثار همهمات موظفي اتحاد الكرة الذين يتحدون عن تسببه في عدة أزمات منذ تواجده في اتحاد الكرة.
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