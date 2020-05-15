بوابة مطهرة على باب اتحاد الكرة بسبب كورونا

قرر مسؤولو اتحاد الكرة، وضع بوابة مطهرة على ابواب الجبلاية ضمن إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وكان اتحاد الكرة قرر قياس درجة الحرارة لاي شخص يحضر الجبلاية من خلال جهاز قياس درجة الحرارة الفوري.

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