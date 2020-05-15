رسميًا.. إلغاء جوائز The Best لموسم 2020 بسبب كورونا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء جوائز "The Best"، لموسم 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وبدأ يحصد في أرواح البشر دون رحمة، مما تسبب في إيقاف جميع الأنشطة مما تسبب في إيقاف جميع الأنشطة الرياضية ، للحد من انتشار الوباء اللعين. وذكر فيفا في بيان رسمي إلغاءه للحفل الذي كان مقررًا له 21 سبتمبر المقبل في مدينة ميلانو الإيطالية، بصورة نهائية مع تنويهه بأن المسؤولين سيحاولون إيجاد بديل مناسب لتعويضه في حال استكمال الموسم الكروي الحالي على مستوى العالم، دون الكشف عن هذه البدائل. كان مقررًا له 21 سبتمبر المقبل في مدينة ميلانو الإيطالية، بصورة نهائية مع تنويهه بأن المسؤولين سيحاولون إيجاد بديل مناسب لتعويضه في حال استكمال الموسم الكروي الحالي على مستوى العالم، دون الكشف عن هذه البدائل.

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