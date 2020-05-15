رسميًا.. كلوب بروج يتوج بطلًا للدوري البلجيكي بعد إلغائه

أعلنت رابطة دوري المحترفين ببلجيكا إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، واعتبار فريق كلوب بروج بطلًا للمسابقة المحلية، بعد تعليق البطولة في شهر مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا، الذي مازال مستمرًا حتى

الآن.

جاء ذلك عقب اجتماع أعضاء رابطة دوري المحترفين ببلجيكا، مع الأندية عبر الهاتف، وتقرر إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، وتتويج فريق كلوب بروج باللقب،

بسبب عدم استكمال منافسات البطولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقررت الرابطة منح لقب البطل لكلوب بروج لتصدره المسابقة حتى الآن برصيد 70 نقطة بفارق 15 نقطة عن جينت الوصيف، فيما أقرت هبوط فريق واسلاند بيفرين متذيل الترتيب للدرجة الثانية.