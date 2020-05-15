تشكيل دورتموند لمواجهة شالكة في الدوري الالماني

تنطلق فى تمام الثالثة والنصف عصر غد السبت مباراة بروسيا دورتموند ضد شالكة في أول مباريات الدوري الألماني بعد غياب أكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتقام المباراة على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني .
ونشر الحساب الرسمى لبوروسيا دورتموند التشكيل الرسمى للمباراة قبل 24ساعة في إشارة إلى تعطش الجميع لعودة المسابقات حيث جاء التشكيل كالتالي :
حراسة المرمى: بوركى
الدفاع: اكانجى ، هوملز ، بيتشيك
الوسط: جوريرو ، براندت ، ديلانى ، حكيمى
الهجوم: هازارد ، سانشو ، هالاند
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