اخبار الرياضه

تشكيل دورتموند لمواجهة شالكة في الدوري الالماني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تنطلق فى تمام الثالثة والنصف عصر غد السبت مباراة بروسيا دورتموند ضد شالكة في أول مباريات الدوري الألماني بعد غياب أكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس .

وتقام المباراة  على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني .

ونشر الحساب الرسمى لبوروسيا دورتموند التشكيل الرسمى للمباراة  قبل 24

ساعة في إشارة إلى تعطش الجميع لعودة المسابقات حيث جاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: بوركى

Advertisements

الدفاع: اكانجى ، هوملز ، بيتشيك

الوسط: جوريرو ، براندت ، ديلانى ، حكيمى

الهجوم: هازارد ، سانشو ، هالاند

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل دورتموند لمواجهة شالكة في الدوري الالماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا