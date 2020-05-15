الزمالك يُبريء مرتضى منصور من تهمة قتل الموظفة!

تصدت إدارة الزمالك للأخبار التي انتشرت نهاية الأسبوع الماضي عند التسبب في وفاة إحدى العاملات بالنادي بعد حرمانها من قبل رئيس النادي “مرتضى منصور” من مستحقاتها المالية لعدة أشهر.

وقامت إدارة الزمالك بنشر بيان لتوضيح الأمر للجمهور عبر موقع النادي الرسمي، ووصف البيان ما تداولته الصحف والمواقع بالشائعات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة والتي تستهدف زعزعة استقرار النادي.

وقال بيان الزمالك “نؤكد أن ما نُشر بشأن السيدة الراحلة التي قيل أن إدارة النادي قامت بالاستغناء عن خدماتها لا أساس لها من الصحة، المرحومة تقدمت باستقالتها من العمل منذ شهر مارس الماضي لظروف خاصة بها”.

وأضاف “تستهدف هذه الشائعات السخيفة إثارة البلبلة والأزمات داخل الزمالك دون وجه حق، خاصةً أن مجلس الإدارة بقيادة المستشار مرتضى منصور دائم الوقوف جوار أبناء النادي وموظفيه”.

وأتم البيان “ينعي مجلس إدارة الزمالك والمستشار مرتضى منصور وفاة الموظفة السابقة في النادي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ولأهلها الصبر والسلوان”.