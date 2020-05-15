رياضة | حالة وحيدة تتسبب في إلغاء الدوري المصري.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حالة وحيدة تتسبب في إلغاء الدوري المصري.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي سيف زاهر عن الحالة الوحيدة التي قد تتسبب في إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد سيف زاهر عبر قناة "أون تايم سبورت" أن هناك اتجاه داخل اتحاد الكرة لإستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز بشكل طبيعي.

وأوضح سيف زاهر إلى أن الحالة الوحيدة التي قد يتم فيها إلغاء الدوري هو تأكيد الحكومة في مصر على أن استكمال المسابقة قد يشكل خطر على حياة البعض.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن تأجيل بطولة الدوري المصري الممتاز حتى نهاية شهر مايو الجاري ليرى مستجدات فيروس كورونا وبعد ذلك يحسم مصير البطولة.