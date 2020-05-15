رياضة | بيراميدز يكذب شائعات التفاوض مع نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكذب شائعات التفاوض مع نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، أن إدارة فريقه لم تتفاوض مع أحد نجوم نادي الزمالك، لضمهم خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن بيراميدز لم يقم بالتفاوض مع نادي الزمالك لضم الجناح "أحمد رفعت" والذي يلعب معاراً لنادي الإتحاد السكندري، خلال الموسم الجاري.

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وقال المصدر في تصريحات صحفية، أن شائعات ضم رفعت ليس لها أساس من الصحة على الإطلاق، حيث لم أن اللاعب ليس مطروح على طاولة بيراميدز.

وأضاف المصدر، أن هناك الكثير من المساعي للربط بين بيراميدز وضم عدة لاعبين، إلا أن الإدارة دوماً ما تتبع السبل الشرعية للتفاوض.

وتألق أحمد رفعت بشكل كبير في إعارته مع الإتحاد، وكانت عدة تقارير قد ذكرت أن الزمالك يسعى لإستغلال اهتمام بيراميدز باللاعب، للحصول على خدمات نجمي بيراميدز نبيل عماد دونجا وعمر جابر.