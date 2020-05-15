رياضة | 10 يونيو موعد انضمام الأجانب للهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 10 يونيو موعد انضمام الأجانب للهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم 10 يونيو (حزيران) موعداً مبدئياً لعودة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني الأجانب من بلادهم إلى السعودية من أجل الدخول في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً قبل بدء التدريبات استعداداً لاستئناف الموسم.

وتوقف الدوري في منتصف مارس (آذار) الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف أغلب الأنشطة الرياضية في العالم.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية عبر موقعها الإلكتروني نقلاً عن مصادر خاصة أن إدارة النادي أبلغت اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني الأجانب بموعد العودة للسعودية للدخول في الحجر الصحي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الموعد يعد مبدئياً وأنه في حال حدوث أي تغيير سيتم إبلاغ اللاعبين والجهاز الفني بالتطورات، إذ تنتظر إدارة النادي الموعد النهائي لاستئناف منافسات الموسم الرياضي، ومعرفة الموقف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.