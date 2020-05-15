رياضة | الجماهير ترفض عودة الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الجماهير ترفض عودة الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت الجماهير الألمانية استئناف بطولة الدوري من جديد بعد قرار الاتحاد الالماني باستكمال البوندزليجا بداية من يوم غد السبت.

أظهر استطلاع للرأي نشرته قناة "إيه آر دي" الألمانية اليوم الجمعة، أن 56% من السكان يعارضون استئناف الدوري المحلي لكرة القدم نهاية الأسبوع الحالي، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستصبح البوندسليغا غداً السبت، أول بطولة كرة قدم كبرى في أوروبا والعالم تستأنف نشاطها في ظل جائحة "كوفيد-19"، التي أدت إلى تعليق شبه كامل لمختلف الأحداث الرياضية منذ مارس (آذار) الفائت.

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وبحسب الاستفتاء، أبدى 56% من الألمان معارضتهم استئناف المباريات رغم إقامتها خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير ووفق بروتوكول صحي صارم وضعته رابطة الدوري مع السلطات الصحية، بينما وافق 31% من المستطلعين على ذلك.

إلى ذلك، أبدى 40% تأييدهم لتخفيف القيود المفروضة على السكان، لكن 45% من هؤلاء شككوا في إمكانية استئناف الدوري، بينما لقيت الخطوة تأييد 40% من هذه النسبة.

ولم تبدِ بقية المستطلعين رأياً حيال المسألة.

وأشارت القناة الألمانية إلى أن الاستطلاع أجري من خلال الاتصال بالهاتف في 12 مايو (أيار) و13 منه، وشمل عينة من 1074 شخصاً، مع هامش للخطأ بين 1,4 و3,1%.