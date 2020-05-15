رياضة | نجم يوفنتوس يخضع للحجر الصحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يخضع للحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الأرجنتيني جونزالو هيجواين نجم نادي يوفنتوس الإيطالي إلى مدينة تورينو، وسيضطر حالياً للدخول في حجر صحي لمدة 15 يوماً قبل أن ينضم للتدريبات برفقة زملائه.

ووصل هيغواين لمدينة تورينو بعد توقف "ترانزيت" في لاس بالماس (جرز الكناري)، واصطحبته بعد ذلك سيارة تابعة للبيانكونيري من مطار تورين، وذلك حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وكان "بيبيتا" قد عاد للأرجنتين في 19 مارس (آذار) الماضي في أصعب أوقات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إيطاليا، ليكون برفقة عائلته، وذلك بعد حصوله على إذن مسبق من النادي.

وكان هيغواين آخر المنضمين للفريق تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري بعد انضمام 10 لاعبين آخرين للفريق خلال الأسابيع الأخيرة من بينهم بليز ماتويدي وأدريان رابيو والبرازيليين أليكس ساندرو ودوغلاس كوستا.