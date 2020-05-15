رياضة | فايلر يحسم مصير بادجي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصير بادجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر رينيه فايلر على بقاء أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الاجتماع الذي عقده مع محمود الخطيب، رئيس النادي، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

حيث أشارت بعض التقارير، أن فايلر أخبر الخطيب أن بادجي لاعب متميز ولا يريد رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وينقصه فقط الانسجام مع الفريق.

وأفاد التقارير أن فايلر لا يريد التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة، لكنه يرغب في عودة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ثنائي الأهلي المعار، بجانب كل من مروان محسن وأليو بادجي.