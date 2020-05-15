رياضة | ثنائي ريال مدريد خارج التدريبات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ثنائي ريال مدريد خارج التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق ريال مدريد تحت قيادة زيدان الدين زيدان التدريبات الفردية تحضيرا لاستكمال الموسم في الشهر المقبل.

وشهدت التدريبات غياب كل من الصربي لوكا يوفيتش والدومينيكاني ماريانو دياز للإصابة.

وكانت تدريبات بهدف مواصلة الإعداد، عقب شهرين من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبمثابة استشفاء من التدريبات البدنية الشاقة التي أجراها اللاعبون يوم الخميس.

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وواصل يوفيتش ودياز تدريباتهما داخل الصالة الرياضية من أجل التعافي من إصابتيهما.

وكان الصربي أصيب بكسر في عظمة بالقدم اليمنى وسيستغرق شهر ونصف الشهر للتعافي من تلك الإصابة، ودياز أيضاً عانى من آلام في القدم اليمنى جعلته يغيب عن تدريبات الفريق طوال الأسبوع.

ومن المنتظر استئناف الـ11 جولة المتبقية ببطولة "الليغا" في 12 يونيو(حزيران) المقبل، وذلك سيتوقف على تطور الوباء وسماح الحكومة بهذا الأمر.