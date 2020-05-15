رياضة | آخر تطورات عودة الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات عودة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الحديث مازال متواصلا عن إمكانية عودة مباريات الدوري الإيطالي الذي توقف في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية أن الإتحاد الإيطالي لكرة القدم كان قد منح الضوء الأخضر العودة التدريبات الجماعية في يوم 18 مايو الحالي بينما وضعت الرابطة يوم 13 يونيو كموعد لإستئناف الدوري الإيطالي.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية أن أندية ميلان وإنتر ميلان ونابولي وروما لن تتمكن من استئناف التدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن الأندية الأربعة غير مستعدة لعودة التدريبات الجماعية لأنها لم تعثر حتى الآن على فندق لإستخدامه بشكل حصري ويتم تعقيمه كل يوم.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن أندية يوفنتوس وفيورنتينا وأتالانتا مستعدة للعودة إلى التدريبات الجماعية لكنها تنتظر ما سيحدث من تعديلات على البروتوكول الصحي.