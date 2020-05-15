رياضة | أهلي بوعريريج يدعو الأندية الجزائرية لمحاربة الفساد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أهلي بوعريريج يدعو الأندية الجزائرية لمحاربة الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت إدارة نادي شباب أهلي بوعريريج رسالة قوية إلى الأندية الجزائرية على خليفة قضية "التسجيل الصوتي" المنسوب لفهد حلفاية، مدير عام نادي وفاق سطيف، الذي يكشف محتواه عن سعي للتلاعب بنتائج بعض مباريات الدوري.

والتمس نذير بوزناد، المدير العام للنادي، من الهيئات الكروية في الجزائر، إقرار أقصى العقوبات على المذنبين، مؤكدا أن الفساد والشغب والمنشطات تضر كثيرا بصورة كرة القدم في الجزائر.

كما كشف أن إدارة أهلي برج بوعريريج قررت رفع دعوى قضائية بعدما ذكر اسم أنيس بن جمادي، رئيس النادي في التسجيل المذكور.

Advertisements

وقال بوزناد للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، إن أهلي برج بوعريريج يتعجب ويندد بشدة ما تضمنه التسجيل الصوتي، وما جاء على لسان أحد المسؤولين الرياضيين.

يذكر أن رابطة دوري المحترفين قررت مساء الخميس، إيقاف فهد حلفاية، تحفظيا حتى الاستماع لأقواله في جلسة مقررة الاثنين المقبل.

وندد سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة، واتحاد الكرة الجزائري بشدة، بمحتوى التسجيل الصوتي، مؤكدان عزمهما على محاربة الفساد.