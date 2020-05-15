رياضة | بسبب كورونا.. تعليق منافسات التنس حتي 31 يوليو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. تعليق منافسات التنس حتي 31 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين والرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات اليوم الجمعة تمديد تعليق المنافسات حتى 31 يوليو المقبل، وذلك بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

ولم يجر إقامة أي منافسات لتنس المحترفين منذ نهاية فبراير الماضي، بسبب الوباء العالمي.

ولا يزال مسؤولو بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) يتطلعون إلى تحسن الأوضاع أملا في إقامة البطولة بموعدها الجديد المقرر بين 20 سبتمبر والرابع من أكتوبر، علما بأن الأزمة الصحية أسفرت عن خسائر كبيرة في اللعبة وأربكت جدول المنافسات بشكل كبير.

وكانت بطولة ويمبلدون، التي كان من المفترض أن تقام على الملاعب العشبية بين 29 يونيو و12 يوليو، قد ألغيت للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب الوباء، وبعد قرار تمديد التعليق الذي أعلن اليوم، تأثرت بطولات أخرى.

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ومن بين البطولات التي تأثرت بقرار اليوم، باشتاد وهامبورج وبوخارست وأتلانتا وكتسبويل، ومن المقرر الإعلان في منتصف يونيو المقبل عن القرار المتعلق ببطولات أغسطس.

وقال أندريا جاودنزي رئيس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين :"نظرا لحالة الارتباك المستمرة حول وباء كوفيد-19، نأسف للإعلان عن قرارنا بتمديد تعليق المنافسات."

وأضاف :"مثلما هو الحال لدى عشاق التنس واللاعبين ومستضيفي البطولات في مختلف أنخاء العالم، نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار تأثر البطولات بهذا الشكل."

وتابع "سنواصل تقييم كل الخيارات سعيا لاستئناف المنافسات بمجرد أن يكون ذلك آمنا."

وقال متحدث باسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات :"نأسف لأن هذا هو الوضع لكننا سنواصل اتباع إرشادات خبراء الصحة حول التوقيت الذي تكون فيه العودة إلى المنافسات آمنة وممكنة. سنواصل متابعة الوضع عن كثب، ونتمنى العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن."