رياضة | الأهلي يجهز مفاجأة جديدة لسعد سمير

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز مفاجأة جديدة لسعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز النادي الأهلي مفاجأة جديدة لسعد سمير مدافع الفريق الأحمر بشأن عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الأحيرة قيام الأهلي برفع اسم سعد سمير من قائمة الفريق بسبب إصابته بقطع في وتر أكيلس وغيابه لفترة طويلة عن الفريق.

وتنوي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رفع قيمة عقد سعد سمير مع الفريق الفترة القادمة بسبب مستواه المميز قبل أن يتعرض إلى الإصابة ولأهميته الشديدة في الفريق.

ويرغب الأهلي في رفع راتب سعد سمير مع الفريق ليحصل على 8 مليون جنية في الموسم الواحد في الفترة القادمة.