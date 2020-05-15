رياضة | الافراج عن لاعب الزمالك السابق

أصدرت المحكمة التونسية اليوم الجمعة قرارها في واقعة تهجم حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق على شرطي.

وأفرجت محكمة تونسية اليوم الجمعة، عن اللاعب السابق للنجم الساحلي والزمالك المصري حمدي النقاز، الموقوف بسبب التهجم على شرطي.

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة محمد حلمي، إن "الافراج عن النقاز صدر اليوم إثر طعنه سابقاً في قرار المحكمة والقاضي بسجنه أربعة أشهر مع النفاذ العاجل وخطية مالية بقيمة 100 دينار (حوالي 35 دولاراً)".

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وقال حلمي في تصريحات لإذاعة "جوهرة" الخاصة "صدر الحكم على النقاز بالسجن لمدة أربعة أشهر لكن مع تأجيل التنفيذ".

وكانت الشرطة أوقفت النقاز منذ 22 أبريل (نيسان) الماضي بسبب قيادة سيارته من دون ترخيص في فترة حظر التجوال الليلي، وتهجمه على شرطي.

وأسقط الشرطي دعواه ضد النقاز ولكن المتحدث باسم المحكمة، قال اليوم إن "إسقاط الحق في التقاضي لا يوقف الملاحقة في جرائم العنف".

وكان النقاز رحل عن فريق الزمالك المصري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب خلاف مالي ليلتحق بنادي سودوفا الليتواني.