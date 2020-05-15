رياضة | هدف لكل 4 مباريات حصيلة ما قدمه مروان محسن مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هدف لكل 4 مباريات حصيلة ما قدمه مروان محسن مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات مروان محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حديث الساعة على مدار اليومين الماضيين وذلك بعد ظهوره عبر أحد القنوات التلفزيونية.

وأبدى غضبه الشديد من هجوم الجماهير عليه بسبب قلة أهدافه، مؤكدا أنه يبذل قصارى جهده في الملعب، ويسأل "أين الفرص لأسجلها؟".

انتقل مروان محسن إلى النادي الأهلي في صيف 2016، وسجل 17 هدفا خلال 67 مباراة لعبها بواقع 3703 دقيقة، أي بمعدل هدف كل 4 لقاءات " 218دقيقة"، فيما صنع 6 آخرين.

مهاجم الأهلي صاحب الـ33 عاما لا يجد أن مهمته تسجيل الأهداف فقط، ولكن المشاركة ايضا في صناعة الفرص السانحة للتسجيل.

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مروان محسن لم يسجل فور ارتدائه القميص الأحمر، إذ أنه أحرز أولى أهدافه مع الأهلي بعد 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات، في شباك المصري عندما فاز فريقه بثلاثية مقابل هدف.

وفي مسيرته الدولية مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خاض 35 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

يعد أسعد لحظاته مروان محسن في مسيرته مع المنتخب الأول، هو أول هدف له بقميص مصر، في أول مشاركة له عندما لعب أمام سيراليون عام 2011، والذي انتهى بخسارة المنتخب بهدفين مقابل هدف.

يشار إلى أن مروان محسن مهاجم الأهلي، غاب عن الأهلي ما يقرب من عام بعد إصابته بالرباط الصليبي في عام 2017.