رياضة | فيفا يقرر إلغاء حفل جوائز الأفضل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فيفا يقرر إلغاء حفل جوائز الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلغاء الحفل السنوي لتوزيع جوائز الافضل والذي كان من المقرر اقامته يوم 21 سبتمبر في مدينة ميلانو

وقال متحدث باسم "فيفا" إن الحفل لن يقام "بسبب وباء فيروس كورونا المستجد وتبعاته"، وأن الهيئة الدولية "تدرس بدائل محتملة" ولم يحدد الاتحاد طبيعة هذه البدائل.

ويقيم "فيفا" هذا الحفل سنوياً لاختيار "الأفضل" في فئات عدة، أبرزها أفضل لاعب وأفضل لاعبة.

وتوج الاتحاد العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والأمريكية ميغان رابينو، بالجائزتين في حفل أقيم في مدينة ميلانو أيضاً.

Advertisements

وتعد المدينة الواقعة في مقاطعة لومبارديا بشمال إيطاليا، من أكثر المناطق تأثرا بـ"كوفيد-19" الذي تسبب حتى الجمعة بأكثر من 31 ألف وفاة معلنة في البلاد.

وشكل اختيار ميسي في 2019، نوعاً من المفاجأة، حيث كانت التوقعات تصب لمصلحة الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، والذي اختير في ختام الموسم الماضي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأفضل لاعب من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا".

لكن الأرجنتيني أضاف بعد ثلاثة أشهر من اختياره "الأفضل" من قبل الفيفا، جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنوياً لأفضل لاعب في العالم، للمرة السادسة.

ولدى السيدات، اختار الفيفا في العام 2019 رابينو أفضل لاعبة، بعد قيادتها منتخب بلادها الى لقب كأس العالم للسيدات في فرنسا.