رياضة | أرقام أسامة جلال المرشح للانتقال إلى صفوف الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام أسامة جلال المرشح للانتقال إلى صفوف الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي في ضم أسامه جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، وقالت تقارير صحفية أن مسئولو القلعة الحمراء دخلوا في مفاوضات جادة مع اللاعب لضمه في انتقالات الصيف المقبل.

إضافة إلى حصول القلعة الحمراء على توقيع أسامه جلال، الأمر الذي نفاه اللاعب بشكل قاطع، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي.

وأشار اللاعب، لـ عبدالناصر محمد مدير الكرة بالنادي أنه لن يدخل في أي مفاوضات مع أي ناد دون الرجوع إلى إدارة إنبي في البداية، نظرًا لاحترامه الكبير لمجلس إدارة النادي البترولي.

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أسامه جلال ظهر بشكل لافت أثناء مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، في نوفمبر الماضي.

وقد ساهم اللاعب صغير السن صاحب الـ " 22 عام" بشكل كبير في تتويج الفراعنة بالفوز بالبطولة والتأهل لأولمبياد طوكيو، هو ماجعل العديد من الأندية ترغب في ضمه خلال الفترة المقبلة، أبرزهم الأهلي وبيراميدز.

وشارك المدافع الشاب مع فريقه الحالي إنبي في 12 مباراة هذا الموسم، واستطاع أن يصنع هدفا، وهو لاعب غير متهور وهو ما تعكسه لغة الأرقام حيث حصل على كارتين أصفر فقط.

يشار إلى أنه لم يحصل على أي بطاقات حمراء طوال مسيرته في الأندية في بطولة الدوري المصري الممتاز، إذ خاض 29 مباراة وصنع هدفا، وحصل على 5 كروت صفراء.