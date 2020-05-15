رياضة | 3 بدلاء على طاولة الأهلي لخلافة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 بدلاء على طاولة الأهلي لخلافة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، إلى إيجاد بديل لرمضان صبحي لاعب الفريق المعار من فريق هيدرسيفلد تاون الإنجليزي، والذي بات قريبًا من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر في ظل المطالب المادية المرتفعة التي يطلبها الفريق الإنجليزي لبيع اللاعب.

ورشحت لجنة التخطيط للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي العديد من الأسماء على رأسهم الأوروجواياني جاستون سيرينو، مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي.

وتشمل لائحة الترشيحات أيضًا البرازيلي ماركوس كينو، مهاجم نادي بيراميدز والمعار إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، وطاهر محمد طتهر لاعب المقاولون العرب.

وتشير التقاير أن كل الحلول ما زالت مطروحة بشأن التعاقد مع لاعب جناح أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، موضحا أن إدارة الأهلي تسعى لتعويض رحيل رمضان صبحي جناح الفريق الأحمر.