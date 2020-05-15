رياضة | بايرن ميونيخ يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة أونيون برلين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة أونيون برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نادي بايرن ميونيخ تدريباته الجماعية، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق أونيون برلين يوم الأحد النقبل ضمن منافسات الدوري الالماني لكرة القدم.

وتعود منافسات البوندسليغا السبت بعد توقف منذ منتصف آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، على أن يخوض النادي البافاري مباراته ضمن المرحلة السادسة والعشرين في اليوم التالي في العاصمة الألمانية.

ولن يتمكن بايرن الذي يتقدم بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند، من الاعتماد على ثلاثة لاعبين هم المدافع نيكلاس زوله، صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو ولاعب الوسط الفرنسي كورنتان توليسو، بحسب ما كشف مدربه هانزي فليك الجمعة.

ويتعافى زوله من إصابة في أربطة الركبة تعرض لها في تشرين الأول/أكتوبر وخضع على إثرها لعملية جراحية، وهو يأمل بالعودة قبل انتهاء الموسم الحالي، والمتوقع أواخر حزيران/يونيو المقبل في حال سارت عودة الدوري كما هو مخطط لها.

كما يتعافى كوتينيو وتوليسو من عملية جراحية في الكاحل خضع كلّ منهما لها أواخر نيسان/أبريل.

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في المقابل، تدرب لاعب الوسط خافي مارتينيز من دون كرة. وأشار فليك إلى أنّه لا يعرف متى سيتمكن الإسباني من العودة إلى الملاعب.

أما النجوم الآخرين في الفريق لاسيما ثلاثي المقدمة البولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني سيرج غنابري والجناح الفرنسي كينغلسي كومان، فجاهزون لخوض المباراة الأولى.

وأقرّ مدرب بايرن بأنّه لا يدرك تماماً ما سيكون عليه الوضع البدني للاعبيه الذين خاضوا مباراتهم الأخيرة قبل التوقف في الثامن من آذار/مارس.

وقال في هذا الصدد: "لا ندري ما إذا كان باستطاعة الفريق الصمود لمدة 90 دقيقة، لقد تدربنا جيداً، والأحد خضنا مباراة تجريبية داخلية من ثلاثة أشواط مدة كل منها 20 دقيقة".

وتابع: "شهدت المباراة تنافسية عالية، لكن صراحة لا ندري أين نحن (من ناحية الجاهزية البدنية)".