رياضة | سيلفا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سيلفا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن النجم الإسباني ديفيد سيلفا نجم خط وسط مانشستر سيتي وافق على تجديد عقده الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل.

وأكدت صحيفة ذا تايمز البريطانية فإن اللاعب المخضرم سيجدد عقده مع السيتيزنز مبدئياً حتى نهاية الموسم الحالي بغض النظر عن التاريخ الذي ينتهي به.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سيلفا البالغ من العمر 34 عامًا كان قد إنضم إلى المان سيتي في صيف 2010 قادمًا من فالنسيا مقابل مبلغ 29 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن سيلفا خاض مع الفريق 424 مباراة، سجل خلالها 74 هدف ومرر 134 تمريرة حاسمة وتوج خلالها بالعديد من البطولات.