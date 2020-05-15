رياضة | تعثر صفقة برشلونة ويوفنتوس التبادلية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعثر صفقة برشلونة ويوفنتوس التبادلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة متمسك بنجم خط وسط الفريق البرازيلي آرثر ميلو وأنه يرفض إدخاله في صفقة تبادلية مع يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة أبلغ يوفنتوس الإيطالي بأنه لن يقحم آرثر ضمن الصفقة التبادلية المتعلقة بصفقة البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حدد عدد من لاعبين من الممكن أن يتم إدراجهم في الصفقة التبادلية وهم البرتغالي نيلسون سيميدو والفرنسي جان كلير توديبو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يسعى لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع بيانيتش البالغ من العمر 30 عامًا خاصة أن يوفنتوس لا يمانع رحيل النجم البوسني.