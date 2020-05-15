رياضة | كورونا يجبر نجم ريال مدريد على الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا يجبر نجم ريال مدريد على الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد يسعى للتخلص من نجمه الويلزي جاريث بيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من أن عقد النجم الويلزي ينتهي في صيف 2022.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن العديد من التقارير أكدت أن نيوكاسل على إستعداد لدفع 53 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع جاريث بيل في حال استحوذ صندوق الإستثمار السعودي على النادي الإنجليزي.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أن الأزمة التي أحدثها فيروس كورونا المستجد قد يجبر ريال مدريد على بيع جاريث بيل بشكل مجاني في الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد يتطلع إلى خفض فاتورة أجور لاعبيه علمًا بأن بيل يحصل على راتب يصل إلى 14 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد قد يوافق على بيع جاريث بيل مجانًا في الصيف المقبل وذلك من أجل التخلص من راتبه الضخم.