رياضة | الزمالك يفاجئ القائد بقرار جديد

حسم نادي الزمالك مصير قائد الفريق محمود عبد المنعم "شيكابالا"، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر الزمالك على استمرار شيكابالا مع الفريق وعدم رحيله عن النادي بعد الأنباء المنتشرة حول تقدم العديد من الأندية بعروض لضمه في نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار الزمالك باستمرار شيكابالا مع الفريق جاءا بناءا على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء الذي رفض نهائيا على فكرة رحيل اللاعب عن الفريق.

وأكد كارتيرون إلى إدارة نادي الزمالك أنه مقتنع بقدرات شيكابالا بشكل كبير بخلاف دور كقائد للفريق لذلك يفضل استمراره في الموسم القادم.