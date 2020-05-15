الامارات | شاهد.. لاعب الأهلي يعرض فيديو نادر لمحمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعب الأهلي يعرض فيديو نادر لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب الأهلي باسم علي المعار إلى الجونة فيديو نادر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي أنستغرام، جمعه مع لاعب ليفربول المصري محمد صلاح، أثناء تواجد اللاعبين في صفوف فريق المقاولون العرب عام 2010، وقد استعاد اللاعب الحديث الذي دار مع النجم المصري في ذلك التوقيت.

وكان محمد صلاح قد خاض أول مباراة في الدوري المصري يوم 3 مايو 2010 بقميص المقاولون العرب، وكان فى الثامنة عشرة من عمره أمام نادى المنصورة فى لقاء انتهى بالتعادل 1-1 وشارك صلاح بديلا، وفي الموسم التالي 2010–2011 أصبح صلاح لاعباً أساسياً بالفريق، وسجل أول أهدافه فى 25 ديسمبر 2010 أمام النادى الأهلى فى لقاء انتهى بالتعادل 1–1 ثم بدأ رحلته الاحترافية من نادى بازل السويسرى حتى وصل لما هو عليه الأن.

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وعلق باسم علي، على الفيديو قائلاً: “￼بعد وقت طويل من التفاوض قال لي حاسب أنت على الحمام من مطعم فرحات اليوم بعد المباراة، بس الواد دسوقي هو اللي أكي الحمام”.

وأضاف: “ أيام حمام فرحات ومين هيحاسب بعد الماتش”.

وعلق الكثيروين على الفيديو النادر للنجم المصري كما قام باسم علي بعمل إضافة الفيديو للنجم المصري محمد صلاح ولكن لم يرد الأخير على الفيديو.

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