الامارات | رسمياً.. النطق بالحكم القضائي للاعب الزمالك السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. النطق بالحكم القضائي للاعب الزمالك السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس اليوم الحكم في حق اللاعب الدولي التونسي حمدي النقاز، والذي كان متواجد في السجن بعد الحكم الإبتدائي الذي حصل عليه من قبل.

وكان النقاز قد فسخ عقده مع الزمالك في فبراير الماضي بحجة عدم حصوله على مستحقاته وحصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتغريم النادي مليون و300 ألف دولار.

وذكرت وسائل إعلام تونسية ان اللاعب حصل على حكم بالسجن 4 شهور مع وقف التنفيذ وقد تم الإفراج عن النقاز اليوم الجمعة عقب جلسة المحاكمة.

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وكان النقاز عوقب بالسجن لمدة 4 أشهر مع النفاذ العاجل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 دينار تونسي، بعد التعدي اللفظي على موظف عمومى، ويمكث في الحبس منذ يوم 30 أبريل الماضي.

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