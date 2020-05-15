الامارات | صفقة أهلاوية من العيار الثقيل.. نجم المنتخب يرفض الزمالك ويحصل على 60 مليون

شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة أهلاوية من العيار الثقيل.. نجم المنتخب يرفض الزمالك ويحصل على 60 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد صراع بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك على ضم مدافع فريق الإسماعيلي باهر المحمدي، يبدو أن النادي الأهلي نجح في حسم الصفقة لصالحه في عقد لمدة 4 مواسم لينضم اللاعب إلى الأهلي بداية من فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان باهر المحمدي قد أكد في وقت سابق أنه لن يلعب في مصر إلا للنادي الإسماعيلي فقط وأن هدفه هو الإحتراف الخارجي قبل أن يتغير ذلك ويوقع للنادي الأهلي.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن قناة أون تايم، خبر حصول الأهلي على توقيع اللاعب في انتظار التوقيع النهائي بين محمد الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس النادي الإسماعيلي.

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ويتضمن عقد باهر المحمدي العديد من الإمتيازات وسيكون لمدة 4 سنوات بداية من الموسم المقبل، مقابل 60 مليون جنيه بواقع 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، ليكون ضمن الفئة الأولى في الفريق، ويحصل على 75% من قيمة الموسم الأول مقدماً بينما تتبقى نسبة الـ 25٪ لتكونن ضمن نسبة المشاركة في المباريات.

ورفض باهر المحمدي الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك، وفضل التوقيع للأهلي، وقام محمود الخطيب، رئيس الأهلي، بالتواصل مع رئيس الإسماعيلي، إبراهيم عثمان، لحسم الصفقة، وأبدى الأخير موافقته بشكل مبدئي على الصفقة، وسيتم حسم الأمور في القريب العاجل".

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