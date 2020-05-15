شكرا لقرائتكم خبر عن هيلتون قائد مونبلييه يمدد تعاقده حتى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مونبلييه الفرنسي لكرة القدم، الجمعة، تمديد تعاقد قائده فيتورينو هيلتون، البالغ من العمر 42 عاماً، لمدة عام إضافي، ليبقى في الفريق حتى 2021.

وخاض قلب الدفاع البرازيلي هيلتون، الذي انضم في 2011 إلى مونبلييه، 321 مباراة مع النادي وفاز بلقب الدوري في موسم 2011-2012.

وقال اللاعب الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده في 30 يونيو: «أعيش أسعد لحظاتي لأني كنت أعتقد أن العقد الحالي هو الأخير في مسيرتي».

وتابع: «كنت أحلم باللعب حتى سن 40، والآن سألعب حتى سن 43 وهو أمر استثنائي».

وخاض هيلتون 33 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، من بينها كل مواجهات فريقه الـ28 في الدوري الفرنسي، قبل أن يتم إيقاف الموسم ثم إلغاء المسابقة بسبب وباء كورونا المستجد «كوفيد- 19».

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