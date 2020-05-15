شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. كلوب بروج يتوج بلقب الدوري البلجيكي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كلوب بروج، الجمعة، تتويجه رسمياً بلقب الدوري البلجيكي لكرة القدم لموسم 2019-2020، بعد أن صدقت الأندية على قرار اتخذته رابطة المحترفين الشهر الماضي بإنهاء الموسم قبل الأوان بسبب جائحة كورونا.
وكان كلوب بروج يتفوق في الصدارة بفارق 15 نقطة قبل مباراة واحدة على نهاية الدور التمهيدي، وسيتأهل مباشرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وهذا هو اللقب 17 للنادي والثالث في آخر خمسة مواسم، وكان القرار يحتاج لمصادقة الأندية التي فعلت ذلك في اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة.
وكانت بلجيكا أول دولة أوروبية تنهي الموسم بعد أسابيع قليلة من تعليق المنافسات في منتصف مارس.
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