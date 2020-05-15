شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك يناقش مقترحات حول عودة العمل مع المحامى الإسبانى كريسبو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عدد من المقترحات بشأن عودة العمل مع المحامى الإسبانى كريسبو، المحامى الذى تولى عملية انتقال البرازيلى نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان، وذلك لتولى قضية نادى القرن، بعدما عمل مع النادى الأبيض فى وقت سابق فى عدد من القضايا المختلفة، حيث سيتم مناقشة حسم هوية المحامى الأجنبى للنادى خلال الفترة الجارية للتواصل معه حول المسألة، حيث يطالب الزمالك بالحصول على اللقب الذى حصده الأهلى فى وقت سابق، ويستند مسئولو قلعة ميت عقبة على التتويج بعدد أكبر من البطولات الأفريقية فى القرن الماضى، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء، لذا أعاد مسئولو القلعة البيضاء فتح هذا الملف للمطالبة باسترداد هذا اللقب.

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ووضع مسئولو الزمالك إمكانية الاستعانة بمحامٍ أجنبى يمتلك خبرات لتحريك تلك القضية بصورة عاجلة بعد جمع كل الملفات الخاصة بها، بعدما كلّف مرتضى منصور، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

ومنح مرتضى منصور رباعى لجنة الزمالك شهراً لجمع كل الملفات ورفع تقرير له لتعديله قبل التحرك بشكل رسمى نحو تقديم قضية بشأن أحقية النادى الأبيض فى الحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، بالإضافة إلى التواصل بشكل رسمى مع الاتحاد الأفريقى بشأن تلك المسألة.