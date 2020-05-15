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استئناف الدوري الروسي في 21 يونيو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سيعاود الدوري الروسي لكرة القدم نشاطه في 21 يونيو بعد تعليق منافساته في ظل تفشي ، بحسب ما ذكر اتحاد اللعبة الجمعة.

وأشار بيان اثر اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي : سيُستأنف الدوري الروسي لكرة القدم في 21 يونيو.

ويأتي هذا القرار في ظل تسجيل إصابات متزايدة بـ"كوفيد-19" في روسيا في الأيام الأخيرة.

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وأحصت البلاد يوم الجمعة أكثر من عشرة آلاف إصابة بالفيروس، وذلك في نسق مستمر منذ الثالث من مايو باستثناء يوم الخميس حين بلغت الحالات 9974.

وباتت روسيا ثاني أكثر بلد في العالم تضررا من حيث عدد الإصابات المسجلة، خلف الولايات المتحدة.
ووصل تعداد الإصابات في روسيا الى نحو 263 ألف حالة، مع 2418 وفاة، وهو رقم نسبيا متدنٍ مقارنة بدول أخرى.

وكانت السلطات قد مددت مطلع أبريل الماضي تعليق مباريات كرة القدم حتى 31 مايو.

وتوقفت المباريات بعد المرحلة 22 عندما كان زينيت سان بطرسبرغ متصدرا (50 نقطة)، بفارق تسع نقاط عن كل من لوكوموتيف موسكو وكراسنودار.

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