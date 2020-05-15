شكرا لقرائتكم خبر عن "فتوى" فايلر تُبعد مدافع إنبي عن الأهلي في الميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعد أسامة جلال مدافع فريق إنبي والمنتخب الاولمبي عنإرتداء قميص النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بعدم حاجته لتدعيم الدفاع الأحمر الصيف المقبل بعد فشل محاولات ضم أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي حيث يرى فايلر أن حجازي هو المدافع الوحيد القادر على تقديم إضافة فنية للفريق حال التعاقد معه وإذا لم يتم التعاقد معه فليس هناك حاجة لضم مدافعين الصيف المقبل، وتسببت رؤية المدرب السويسري في إبتعاد مدافع أنبي عن الأهلي خاصة وأن النادي البترولي يُبالغ دائماً في طلباته المالية للإستغناء عن لاعبيه وهو ما قلل من حماس مسئولو الأهلي لأتمام الصفقة التى باتت بعيدة المنال أن لم تحدث مُستجدات الفترة الماضية ويتراجع الأهلي ويعاود التفاوض مع النادي البترولي للتعاقد مع مدافعه.

من ناحية أخرى ، أغلق ريينه فايلر المدير الفني للأهلي ملف رحيل السنغالي أليو بادجى، مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي، وأعلن المدير الفني أن بادجي مهاجم جيد وصاحب أمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق لذا لا يمكن التفريط فيها خلال اصليف المقبل سواء من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي أخر أو بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها مع النادي قبل تجميد النشاط الرياضي جراء "جائحة" كورونا ويرى فايلر أن الفترة التي شارك فيها بادجي مع الأهلي لم تكن كافية لتفجير قدراته الهجومية خاصة وأنه إنضم للنادي في يناير الماضي من رابيد فينا النمساوي وكان يحتاج فترة أطول للإنسجام والتأقلم مع الفريق، وشدد المدرب السويسري على أنه يثق في المهاجم السنغالي ويرفض رحيله في الصيف المقبل ، موضحاً أنه في حالة ضم لاعب أجنبي خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة سيكون الضحية هو الأنجولي جيرالدو الذي حصل على الضوء الأخضر من النادي للرحيل.

وأعلن المدير الفني للأهلي أن الرباعي الأجنبي في الفريق ، وهو التونسي على معلول والمالي آليو ديانج والنيجيري جونيور أجاي والسنغالى آليو بادجي لن يرحل عن القلعة الحمراء حالياً أما جيرالدو فسيرحل في حالة ضم لاعب أجنبي بدلاً منه كما رفض المدرب السويسري عودة المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الإتفاق السعودي وطلب فايلر إستمرار إعارة آزارو أو عرضه للبيع في الصيف لأن الفريق ليس بحاجه له بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب خطة فايلر.