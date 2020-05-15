شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السولية أفضل لاعب وسط بمصر فى استفتاء ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوق عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على منافسيه طارق حامد لاعب وسط الزمالك، ونبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز، فى الاستفتاء الذى طرحته ”الخليج 365” من أجل اختيار أفضل لاعب وسط فى مصر بالوقت الحالى، وتقلصت المنافسة بين 3 أسماء نظرًا لكونهم الأعلى سعرًا وسط باقى زملائهم فى نفس المركز، وإنهم من القوام الأساسى لمنتخب مصر الأول.

وجاء عمرو السولية ليحصد رقم 1 فى ترتيب أفضل لاعب وسط ميدان فى الدورى المصرى، حيث حصل على نسبة 55% من تصويت قراء الجريدة، فيما جاء طارق حامد فى الترتيب الثانى بعدما حصل على 43% من نسبة التصويت، ونبيل عماد دونجا فى المركز الثالث بحصوله على 2% من نسبة التصويت.



افضل لاعب وسط

ويعتلي ثنائي الأهلي والزمالك عمرو السولية وطارق حامد صدارة اللاعبين الأغلى بمركز وسط الملعب المدافع الذي يعد أقوى وأهم المراكز التي تشهد صعوبة كبيرة في إيجاد مواهب بها بشكل لافت للنظر.

وبالرغم من توافر المركز في كافة الأندية التي تشارك ببطولة الدوري المصري الممتاز إلا أن أرقام وأسعار اللاعبين تكشف عدم وجود مواهب كثر في هذا المركز تحديداً خاصة في ظل انحصار المنافسة على 3 لاعبين بقيم سوقية كبيرة والباقي بأسعار منخفضة للغاية وهو ما ينعكس على أدائهم داخل الملعب بشكل كبير، خاصة أن القيم السوقية تقوم في الأساس على أداء اللاعبين الفني في الملاعب.

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ويتساوى عمرو السولية وطارق حامد في القيمة التسويقية بواقع 1.2 مليون يورو فيما يأتي في المركز الثالث عماد نبيل دونجا لاعب بيراميدز الذي تتوقف قيمته التسويقية عن 950 ألف يورو.

وجاءت أسعار اللاعبين الأغلى بمركز وسط الملعب كالتالي..

عمرو السولية: الأهلي (1.2 مليون يورو)



طارق حامد: الزمالك (1.2 مليون يورو)



نبيل عماد دونجا: بيراميدز (950 ألف يورو)