شكرا لقرائتكم دونجا يهزم الونش في مباراة ودية بمشاركة حماقي "صور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب محمود دونجا، لاعب الزمالك السابق والإسماعيلى الحالى، على محمود الونش مدافع الفريق الأبيض، فى مباراة ترفيهية جمعت بينهما بمشاركة النجم محمد حماقى وعمار حمدى ومحمد شريف، وتواجد دونجا ضمن فريق محمد حماقى بينما تواجد الونش ضمن فريق أسامة حسن لاعب الفريق الأبيض السابق فى اللقاء الذى انتهى لصالح فريق حماقى بنتيجة 6 /2، حيث حرص نجوم الرياضة والفن على المشاركة فى المباراة الترفيهية التى تأتى فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة الجارية، بعدما تم تعليق منافسات الدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى والممتد حتى نهاية شهر مايو الجارى، وفقًا للمستجدات، التى تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، الذى تسبب فى تعليق منافسات الدوريات الكبرى فى الكثير من دول العالم.

ونشر دونجا عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، صورا من المباراة التى تغلب فيها على الونش، حيث علق عليها مُوجهًا كلامه لأسامة حسن قائلاً: "بيعت بيعت ليه"، ثم أشار فى حديثه لأحمد مدبولى، قائلاً: "تعالى ونبى شوف صاحبك باعنى وكانت النتيجة تقيلة عليه امبارح هو والونش".

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فيما يحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع لاعبى الأبيض بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

واحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم قبل تعليق منافسات الكرة، لتجنب انتشار فيروس كورونا، برصيد 31 نقطة، وذلك بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالهم فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 مباريات وهزم فى 3 لقاءات من بينهم هزيمة اعتبارية أمام الأهلى لاعتباره منسحبًا من القمة، فيما تصدر الأهلى جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة.