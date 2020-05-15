شكرا لقرائتكم زيدان: تريكة يعنى الالتزام وأرفض العمل فى "بى أن" مهما كانت المغريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ف محمد زيدان نجم المنتخب الوطنى وبوروسيا دورتموند الألماني الأسبق سبب خلافه مع حسام غالى لاعب وسط الأهلى الأسبق.

أضاف زيدان في تصريحات تلفزيونية :"حدث شجار بينى وبين حسام غالى في 2008 وشتمنا بعض ولكن لم يضربنى علقة موت كما أٌشيع وهذا يرجع لأن غالى دمه حامى في الملعب وتدخل حسن شحاتة واللاعيبة وأنهوا الموقف

وعن خروجه من قائمة المنتخب أمام أمريكا في كأس القارات أوضح :"خرجت من قائمة المنتخب في مباراة أمريكا في كأس القارات بسبب الإصابة مش عشان كان معايا لنات في الأوضة الكلام دا كله إشاعات

Advertisements

تابع :" فرق كبير في شخصيتى عن أبو تريكة لأنه لاعب ملتزم جدا وهادئ وليس لديه علاقات واعتقد مفيش اتنين يختلفوا على تريكة".

وواصل :" لو عرض عليا العمل في قناة بى إن سبورتس لن أوافق حتى ولو بمبالغ طائلة لأنى مبسوط وشبعان في مصر".

واختتم :" مبسوط مع زوجتى المصرية أكتر من الأجنبية لأنى الحياة أسهل مع المصرية وعارفة عاداتنا وتقاليدنا".