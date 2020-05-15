شكرا لقرائتكم محمد زيدان: السهر ليس سبب اعتزالى وجيلى الأفضل كرويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال محمد زيدان نجم المنتخب الوطنى وبوروسيا دورتموند الألماني الأسبق إن اعتزاله لكرة القدم مبكرًا جاء من خلال عدة أسباب أهمها ترك الدوري الألمانى ويرجع ذلك لكونه شخصية عنيدة وغير طبيعية مما افقده الكثير من النجاح خلال مشواره الكروي.
وأضاف زيدان خلال تصريحات تلفزيونية السهر والخروجات الليلية كانت غير موجودة فى ألمانيا ولكن عندما ذهبت الى مصر للمشاركة مع المنتخب المصري اختلف الوضع كثيرًا خاصة وان العادات والتقاليد فى مصر مختلفة عن العادات والتقاليد فى المانيا.
وأوضح زيدان بأنه لم يكن مغرورا يوما ما خلال مشواره الكروى مؤكدًا بأن جيل منتخب مصر السابق كانت تجمعه الروح الرياضية العالية ووجود اللعب الجماعى.
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