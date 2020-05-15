شكرا لقرائتكم محمد زيدان: أخطأت بالاعتزال المبكر وهذا سبب انفصالى عن مى عز الدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، ان سبب اعتزاله اللعب مبكرا هو اتخاذه قرار خاطئ في حياته بالرحيل عن الدوري الألماني وقيامه بالعند مع إدارة ناديه مما ادي الي تفاقم الازمة بينه وبين ناديه واضطر للرحيل عن الدوري الألماني، كما قال زيدان في تصريحات تليفزيونية ان السهر لم يكن هو السبب في اعتزاله مبكرا، مشددا علي انه لم يكن يسهر اثناء احترافه في الدوري الألماني والدنماركي، ولكن بطبيعة الحياة في مصر فانه كان يسهر في زملاءه في معسكرات المنتخبات وبعد انضمامه للدوري المصري كان يسهر ولا ينام قبل الفجر يوميا، ولكنه شدد علي انه لم يكن السبب الرئيسي في اعتزاله.
وعن ارتباطه بالفنانة مي عز الدين، قال محمد زيدان ان فترة خطوبته بمي كان منفصلا عن زوجته ولكن تم انهاء الخطوبة بعد اقل من 4 شهور بسبب اختلاف في وجهات النظر وطبيعة عمل مي عز الدين وكذلك معيشته في المانيا بالإضافة لبعض الاختلافات الأخرى في التفكير بينهما.
كما تحدث محمد زيدان عن مشاجرته مع احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز الحالي في احدي معسكرات المتنخب قائلا انها كانت عصبية داخل الملعب فقط، نافيا تهمة تعامله مع زملاءه في المنتخب بتعالي او غرور.
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