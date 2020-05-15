شكرا لقرائتكم عصام مرعي: رحيل البرنس ورضا واعتزال جيمي وراء عدم صمود الزمالك في المنافسة مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح عصام مرعى لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه يتذكر جيدا الفوز على الأهلى فى بطولة السوبر الافريقى فى جوهانسبرج بنتيجة 1-0 ، بالهدف الذي سجله أيمن منصور، موضحا أن هذه الفترة كانت تتسم بقوة الاهلى والزمالك وكان كل فريق يضم نجوم كبار بدليل تبادل البطولات بين الناديين والندية بينها فى التتويج بالبطولات المحلية والقارية.

Advertisements

وقال مرعى فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أنه لولا بعض التغيرات التى طرأت على فريق الزمالك فى الموسم التالى مثل رحيل أشرف قاسم للسعودية، واعتزال جمال عبد الحميد وانتقال رضا عبد العال للنادى الأهلى، كان الزمالك سيواصل انتصاراته وبطولاته المحلية بالتتويج ببطولة الدورى، مؤكدا ان بطولة الدورى فى رأيه اهم من الفوز بالبطولات الافريقية والقارية.

وأوضح مرعى قائلا:" عايز أوصل رسالة للاعبى الزمالك أن الفوز بدرع الدورى أهم من البطولات الافريقية ويكون له طعم ومذاق خاص، مطالبا إياهم بالعمل على حصد بطولة الدورى بجانب البطولات القارية أيضا.