شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان : جلينا أقوي من الجيل الحالي في المنتخب وحازم إمام أحسن صانع لعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد زيدان لاعب بروسيا دورتموند الألماني والمنتخب الوطني السابق، أن جيله في المنتخب الوطني هو الأقوي من الجيل الحالي رغم تأهل الجيل الحالي الي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وأضاف محمد زيدان في تصريحات تليفزيونية أن جيل المنتخب الذي كان يقوده حسن شحاتة كان ينقصه فقط التأهل لكأس العالم، مؤكدا ان أي منتخب في العالم كان يعمل ألف حساب للمنتخب الوطني قبل مواجهته.

كما قال محمد زيدان أن حازم امام لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق أحسن صانع لعب في تاريخ مصر فهو يمتلك المهارة والذكاء داخل الملعب، مضيفا انه كان يتمني أن يلعب بجوار محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي وحسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني اثناء فترة لعبهما الكرة في الأهلي والزمالك.

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فيما كشف محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، ان سبب اعتزاله اللعب مبكرا هو اتخاذه قرار خاطئ في حياته بالرحيل عن الدوري الألماني وقيامه بالعند مع إدارة ناديه مما ادي الي تفاقم الازمة بينه وبين ناديه واضطر للرحيل عن الدوري الألماني، كما قال زيدان في تصريحات تليفزيونية ان السهر لم يكن هو السبب في اعتزاله مبكرا، مشددا علي انه لم يكن يسهر اثناء احترافه في الدوري الألماني والدنماركي، ولكن بطبيعة الحياة في مصر فانه كان يسهر في زملاءه في معسكرات المنتخبات وبعد انضمامه للدوري المصري كان يسهر ولا ينام قبل الفجر يوميا، ولكنه شدد علي انه لم يكن السبب الرئيسي في اعتزاله.

وعن ارتباطه بالفنانة مي عز الدين، قال محمد زيدان ان فترة خطوبته بمي كان منفصلا عن زوجته ولكن تم انهاء الخطوبة بعد اقل من 4 شهور بسبب اختلاف في وجهات النظر وطبيعة عمل مي عز الدين وكذلك معيشته في المانيا بالإضافة لبعض الاختلافات الأخرى في التفكير بينهما.

كما تحدث محمد زيدان عن مشاجرته مع احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز الحالي في احدي معسكرات المتنخب قائلا انها كانت عصبية داخل الملعب فقط، نافيا تهمة تعامله مع زملاءه في المنتخب بتعالي او غرور.