شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان يكشف سبب انفصاله عن مي عز الدين واعتزاله مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، ان سبب اعتزاله اللعب مبكرا هو اتخاذه قرار خاطئ في حياته بالرحيل عن الدوري الألماني وقيامه بالعند مع إدارة ناديه مما أدي إلي تفاقم الأزمة بينه وبين ناديه واضطر للرحيل عن البوندزليجا، كما قال زيدان في تصريحات تليفزيونية ان السهر لم يكن هو السبب في اعتزاله مبكرا، مشددا علي انه لم يكن يسهر أثناء احترافه في الدوري الألماني والدنماركي، ولكن بطبيعة الحياة في مصر فانه كان يسهر مع زملائه فى معسكرات المنتخبات وبعد انضمامه للدوري المصري كان يسهر ولا ينام قبل الفجر يوميا، ولكنه شدد علي أن ذلك لم يكن السبب الرئيسي في اعتزاله.

وعن ارتباطه بالفنانة مي عز الدين، قال محمد زيدان ان فترة خطوبته بمي كان منفصلا عن زوجته ولكن تم انهاء الخطوبة بعد اقل من 4 شهور بسبب اختلاف في وجهات النظر وطبيعة عمل مي عز الدين وكذلك معيشته في المانيا بالإضافة لبعض الاختلافات الأخرى في التفكير بينهما.

كما تحدث محمد زيدان عن مشاجرته مع أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز الحالي في احدي معسكرات المتنخب قائلا " كانت عصبية داخل الملعب فقط، نافيا تهمة تعامله مع زملائه في المنتخب بتعال أو غرور".