شكرا لقرائتكم خبر عن والد سعد سمير يتحدث عن الحسد وتفاصيل "غرفة العمليات" المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد والد سعد سمير، مدافع النادى الأهلى، أنه اطمأن على نجله الأصغر محمد سعد عقب إجرائه جراحة فى ذراعه، مشيرا إلى أن اللاعب غادر المستشفى ونصحه الأطباء بالراحة التامة قبل بداية مرحلة العلاج الطبيعى. وقال والد سعد سمير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الطبيب أبلغنا أن محمد بإمكانه العودة للملاعب بعد ثلاثة أشهر، وفضلنا إجراء الجراحة فى الوقت الحالى استغلالا لفترة توقف الدورى وحتى لا يغيب محمد عن الطلائع فترة طويلة "

وأضاف والد سعد سمير، "محمد يمتلك إمكانيات بدنية وفنية أشاد بها كل مدربيه فى الطلائع، سواء عبد الحميد بسيونى المدرب الحالى أو طارق يحيى والبرازيلى ريكاردو المدربان السابقان، ولو سار على نهج أخيه سعد وتسلح بالتحدى والإصرار سيكون أقوى مدافع فى مصر خلال فترة قصيرة".

وعن حالة سعد سمير قال والده، "سعد سمير يسير بخطوات ثابتة فى تنفيذ برنامجه العلاجى بمتابعة من الجهاز الطبى للأهلى، وأتمنى أن يعود للملاعب سريعاً".

وعن إصابة نجليه فى وقت واحد، علق والد سعد سمير، "الإصابة قضاء وقدر، وراضون الحمد لله البيت أصبح مثل غرفة العمليات، ناس كتير بتكلمنى تقولى أدبح عشان العين والحسد، ورغم أن الأمور دى حاجات بين العبد وربه ولا نحب الإعلان عنها إلا أننا يوم إصابة سعد سمير كنا دابحين الساعة 6 مساءً وأصيب سعد فى الثامنة مساء ".

وعن نجله الثالث أحمد قال والد سعد سمير، "أحمد موهوب وبيعرف يلعب كرة بس اعتزل، مش بيحب اللعبة زى إخواته "

ويصبح سعد سمير مدافع النادى الأهلى جاهزاً للمشاركة فى تدريبات ناديه أواخر شهر يونيو بعد انتهاء برنامجه العلاجى الذى يؤديه بعد إجرائه جراحة على مستوى وتر اكيليس فى المانيا.

ويحرص سعد سمير على أداء بعض التدريبات القوية للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف الدورى بسبب وباء كورونا، ويرسل رباعى الأهلى المصاب "سعد سمير، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود وحمدى فتحى" فيديوهات يومية خاصة تتعلق بالبرنامج العلاجى الذى يؤديه كل لاعب للخبراء الألمان الذين أجروا جراحات مُختلفة للاعبين المُصابين فى القلعة الحمراء الفترة الماضية.

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وغادر محمد سمير سعد، مدافع طلائع الجيش الصاعد، اليوم الجمعة، المستشفى عقب إجراء جراحة كسر فى ذراعه أمس بعد تعرضه للإصابة قبل توقف المسابقة، وفضل اللاعب استغلال فترة توقف النشاط الكروى للانتهاء من الجراحة التى أزعجته طوال الفترة الماضية ووضع شرائح ومسامير فى يده.

وفى وقت سابق قال محمد سمير سعد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "ألعب فى صفوف طلائع الجيش منذ 6 سنوات وبعد قدومى للنادى بثلاث سنوات فقط أرسل الأهلى فاكساً رسمياً لإدارة الطلائع لضمى بعدما شاهدونى فى مباريات الناشئين لكن إدارة النادى رفضت الاستغناء عنى".

وعن طموحه فى الفترة المقبلة قال محمد سمير، "نفسى أحترف خارج مصر زى محمد صلاح وتريزيجيه، وتم تصعيدى للفريق الأول للطلائع منذ بداية الموسم وألعب فى صفوف منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين وعازم على مواصلة رحلة الاجتهاد حتى أصل لصفوف المنتخب الأول".

وقال مدافع طلائع الجيش، "مثلى الأعلى محلياً سعد سمير وعالميا راموس".

وعن علاقته بشقيقه سعد سمير قال مدافع طلائع الجيش: "سعد هو اللى مربينى ودايما بينصحنى أتعب وأجتهد عشان ربنا يكرمنى، وبتعلم منه كل حاجة هو مر بفترة صعبة فى الإصابة وبإذن الله هيرجع يكسر الدنيا تانى".

وعن المقالب التى يصنعها شقيقه سعد سمير علق مدافع الطلائع: "أنا اللى بعمل فيه مقالب وبخلص طبق الفاكهة بتاعه، وصحابه تريزيجيه ورمضان صبحى قالولى هتبقى أحسن من سعد سمير".

وعن مواجهة سعد سمير فى الملعب قال مدافع الطلائع: "لم ألعب أمام سعد حتى الآن ولكن لو حصل هألعب كويس جدا".