شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعى: الفوز بدرع الدورى أهم من بطولات إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال عصام مرعى لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه يتذكر جيدا الفوز على النادى الأهلى فى بطولة السوبر الافريقى فى جوهانسبرج بنتيجة 1-0 ، سجله أيمن منصور، موضحا أن هذه الفترة كانت تتسم بقوة الأهلى والزمالك وكان كل فريق يضم نجوم كبار بدليل تبادل البطولات بين الناديين والندية بينها فى التتويج بالبطولات المحلية والقارية.

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وقال مرعى فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أنه لولا بعض التغيرات التى طرأت على فريق الزمالك فى الموسم التالى مثل رحيل أشرف قاسم للسعودية، واعتزال جمال عبد الحميد وانتقال رضا عبد العال للنادى الأهلى، كان الزمالك سيواصل انتصاراته وبطولاته المحلية بالتتويج ببطولة الدورى، مؤكدا أن بطولة الدورى فى رأيه أهم من الفوز بالبطولات الافريقية والقارية.

وأوضح مرعى قائلا:" عايز أوصل رسالة للاعبى الزمالك أن الفوز بدرع الدورى أهم من البطولات الافريقية ويكون له طعم ومذاق خاص، مطالبا إياهم بالعمل على حصد بطولة الدورى بجانب البطولات القارية أيضا.