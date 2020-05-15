شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح فايلر فى مواصلة خطة الثأر من نكسات الأهلى بعد زوال جائحة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، تضررت بشكل كبير من فيروس كورونا، بدءاً من منع حضور الجماهير ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.

وقبل توقف النشاط كان السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، يسير بخطوات ثابتة مع المارد الأحمر، سواء على الصعيد الأفريقى أو المحلى، بعدما قاد ناديه لحصد تذكرة التأهل لنصف نهائى الكان بعد الإطاحة بصن دوانز خارج البطولة بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين، كما يتصدر الأهلى بطولة الدورى برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة فى الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل فى مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثانى أفضل انطلاقة فى بطولة الدورى بعد مانويل جوزيه والذى حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.

ووسط تحديات فايلر مع الأهلى فى موسمه الأول مع القلعة الحمراء يواجه المدرب السويسرى محطات صعبة للغاية تتمثل فى صعوبات ثأرية يصطدم بها فايلر فى رحلته مع القلعة الحمراء للتخلص من نكسات الماضى فهل يواصل المشوار بعد زوال جائحة كورونا ؟

*الإطاحة بصن دوانز بعد زلزال الخماسية والثأر من بيراميدز

واستطاع الأهلي أن يثأر من صن داونز الذى أطاح بالمارد الأحمر نفس الدور العام الماضى بعد الفوز عليه بخماسية نظيفة فى الذهاب قبل أن تنتهى مباراة الإياب بفوز الأهلى بهدف نظيف، خلال ولاية الأوروجوايانى مارتن لاسارتي.

وتمكن الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر من الانتقام من صن داونز الذى أصبح الضحية الثانية بعدما ثأر الأحمر من بيراميدز في نهاية يناير الماضي في بطولة الدوري بعدما كان المارد الأحمر قد تلقى 3 خسائر فى بطولتي الدوري وكأس مصر خلال ولاية مارتن لاسارتي.

*مواجهة ثأرية مع الوداد المغربى

وضرب الأهلى موعداً مع الوداد المغربى في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى وسط أمنيات من جماهير المارد الأحمر أن ينجح فايلر في الثأر للقلعة الحمراء من خسارة دوري الابطال الافريقى أمام الوداد فى 2017 بالمباراة النهائية وسط أجواء تحكيمية غير عادلة.

Advertisements

وكان الأهلي قد تمكن من حجز مقعده فى المربع الذهبي للبطولة، بعدما عاد بنتيجة التعادل 1-1 أمام صن داونز في إياب الدور ربع النهائي لدورى الأبطال، وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بنتيجة 2-0 ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وأعلن الاتحاد الأفريقى تأجيل مباريات نصف نهائي دورى الأبطال، والكونفدرالية، لأجل عير مسمى، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتسبب تفشى فيروس كورونا فى توقف جميع المسابقات المحلية والقارية، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

*صدام مرتقب مع الزمالك بعد ضياع السوبر

وبعد نجاح الزمالك في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى بعد الإطاحة بالترجى التونسى 3-2 بمجموع المباراتين ليضرب موعداً مع الرجاء المغربى، وفى حال تخطيه عقبة بطل المغرب وتخطى الأهلى لعقبة الوداد سيكون أمام أبناء الأهلى فرصة لرد الاعتبار أمام الفارس الأبيض الذى خطف منهم كأس السوبر المحلى بالإمارات بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى وانسحاب الزمالك من مواجهة الدوري ليعتبره اتحاد الكرة مهزوماً بهدفين دون رد.

ونجح فايلر خلال مباراته الثانية مع الأهلي بعد التعاقد معه مباشرًا فى الفوز بأول بطولاته وهى سوبر 2018، عندما فاز على الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبالتحديد يوم 20 سبتمبر الماضى.