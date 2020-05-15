أيمن منصور: الإصابة حرمتنى من الاستمرار فى الأهلى.. واستبعاد ولادى من الزمالك "لغز"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف أيمن منصور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه بدأ مشواره مع الكرة فى ناشئى النادى الأهلى، قائلا: "كنت على وشك المشاركة مع الفريق الأول لكن فريق الشباب كان يستعد لمباراة مهمة أمام المقاولون العرب فعدت للمشاركة معه، وسجلت هدفا رائعا في المباراة لكن تعرضت بعده لإصابة أبعدتني ثلاثة أشهر ونصف، وحين جاء وقت رحيل وقدوم لاعبين لم أستمر مع الفريق لأن سياسة الأهلى كانت الاعتماد على اللاعبين الجاهزين لذلك لم أستمر".

وقال منصور فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت:" بعد الرحيل عن الأهلى لعبت فى سلطنة عمان ، وبعدها عدت لنادى الزمالك بينما انضم طاهر أبو زيد للأهلى، وبدأت مشوارى مع الزمالك وحققت العديد من البطولات والألقاب معه، والزمالك هو السبب فيما وصلت إليه".

وتحدث أيمن منصور عن أبنائه أحمد ومحمد ، قائلا:" أولادى كانا من ناشئى الزمالك وفوجئت باستبعادهم من النادى لأسباب غير مفهومة، والبعض قالى لى أنه تم الاستبعاد بسببى وأنها تصفية حسابات من بعض المدربين المصريين، لكن عزائى الوحيد أن مرتضى منصور وابنيه أحمد وأمير يحبان أبنائى وهناك اتصالات مع ابنى لعودته للزمالك لكنه مرتبط بعقد مع بيراميدز ولابد من التفاوض بين الناديين".