شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يتصدر قائمة أغلى أجانب الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فرجانى ساسى، لاعب وسط نادى الزمالك، قائمة أغلى اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى، وفقاً لآخر تحديثات القيمة التسويقية على موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، رغم تراجع أسعار اللاعبين فى الفترة الأخيرة بسبب توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب وباء كورونا المستجد، الذى أجبر الملايين على البقاء فى منازلهم. وبشكل عام شارك فرجانى ساسى مع الزمالك في23 مباراة بالموسم الجارى بمختلف البطولات، استطاع خلالها الدولى التونسى أن يحرز هدفين ويصنع مثلهما، ومنذ انضمامه إلى القلعة البيضاء استطاع ساسي أن يشكل مصدر قوة لا يستهان بها فى وسط ملعب الفريق الأبيض.

القيمة التسويقية للاعب الزمالك بلغت 2 مليون يورو، أى ما يعادل 34 مليون جنيه مصرى، وجاءت القائمة كالتالي:

فرجانى ساسي

تربع فرجانى ساسى لاعب وسط القلعة البيضاء على قمة القائمة بقيمة تسويقية بلغت34 مليون جنيه، ومنذ انضمامه إلى فريق الزمالك شارك ساسى فى 62 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالهم 11 هدفاً وصنع 8 آخرين لزملائه بالفريق.

علي معلول

في الركز الثاني جاء علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي بقيمة تسويقية بلغت مليوناً و400 ألف يورو، ما يعادل 23 مليوناً و900 ألف جنيه، وشارك صاحب الـ 30 عاماً مع الأهلي في 121 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين.

إريك تراوري

احتل إيريك تراوري لاعب فريق بيراميدز، المركز الثالث في القائمة بقيمة بلغت مليوناً و400 ألف يورو، أي ما يعادل 23 مليوناً و900 ألف جنيه، وشارك تراوري مع بيراميدز في 40 مباراة، سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 7 آخرين.

كانون

في المركز الثالث في القائمة جاء ويلفريد كانون لاعب بيراميدز بقيمة بلغت مليوناً و400 ألف يورو، أى ما يعادل 23 مليوناً و900 ألف جنيه، وشارك كانون مع بيراميدز في 16 مباراة سجل هدفاً وصنع آخر.

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جونيور آجاي

احتل جونيور آجاي، صانع ألعاب النادي الأهلي، المركز الرابع بقيمة تسويقية بلغت 20 مليوناً و400 ألف جنيه، وشارك آجاي في 121 مباراة سجل خلالها 35 هدفاً وصنع 24 آخرين.

جون أنطوي

جاء جون أنطوي مهاجم فريق بيراميدز في المركز الخامس بقيمة تسويقية بلغت 16 مليوناً و200 ألف جنيه، وشارك أنطوي مع بيراميدز في 31 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 3 آخرين.

بادجي وبن شرقي وكابونجو

احتل الثلاثي أليو بادجي مهاجم الأهلي، كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، وأشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك، المركز السادس بنفس القيمة التسويقية والتي بلغت 13 مليوناً و600 ألف جنيه.

أليو ديانج

احتل أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، المركز السابع والأخير بقيمة تسويقية بلغت 650 ألف يورو، أي ما عادل 11 مليون جنيه .