شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على يلقى محاضرة ON LINE على المدربين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلقى الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، غدا السبت محاضرة on line ، على المدربين بعنوان تطوير الأداء فى ضوء علم نفس النمو، فى إطار برنامج التعلم عن بعد الذى تنفذه الادارة الفنية لاتحاد الكرة تمشيا مع الاجراءات الاحترازية فى زمن فيروس كورونا، وتنظم الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد، سلسلة من المحاضرات و( كورسات لايف )للمدربين والإداريين ومخططى الأحمال وأخصائي الإصابات، و ذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم القدره على عقد هذه الدورات بشكل مباشر مع المتدربين.

من ناحية أخرى، تضمن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة لعودة النشاط الرياضى، أنه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى أول يوليو المقبل، ستعود الأندية للتدريبات الجماعية عقب إجازة عيد الفطر، على أن تستأنف مسابقة الدورى أول أو منتصف يوليو المقبل، على أن تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة وتتمثل فى :

- إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

- تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

- تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

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- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.