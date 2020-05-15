محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن رامي ربيعة مدافع الفريق كان قد جدد تعاقده مع النادي الأهلي الصيف الماضي.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى مفاوضات بين إدارة النادي الأهلي وبين ربيعة من أجل تمديد تجديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بحسب هذه التقارير.
وأضاف عبد الحفيظ من خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، أن عقد ربيعة مع النادي الأهلي كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن جلسة تمت مع اللاعب في ختام الموسم الماضي ووقع المدافع في هذا الوقت على عقد جديد يربطه بالنادي الأهلي لمدة ثلاث مواسم.
وأكمل عبد الحفيظ: "الحديث عن وجود مفاوضات حاليًا من أجل تجديد عقد اللاعب غير صحيحة."
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ لـ"الخليج 365": ربيعة جدد تعاقده مع الأهلي الصيف الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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